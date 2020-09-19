الصخرة "ذا روك" يخلع بوابته الحديدية بيدين عاريتين.. بسب انقطاع الكهرباء وكي لا يتأخر.. فيديو

قام المصارع الأمريكي الشهير المعتزل، دوين دوغلاس جونسون، بخلع بوابة بيته الحديدية، لعدم تمكنه من فتحها عن طريق النظام الهيدروليكي بسبب انقطاع الكهرباء جراء العواصف الشديدة.

وشارك المصارع الأمريكي المشهور باسم "ذا روك" متابعيه عبر حسابه في تطبيق "إنستغرام" بتفاصيل يومه: "ليست أفضل أوقاتي، لكن الرجل يحتاج إلى الذهاب إلى العمل. انقطعت الكهرباء عندنا بسبب العواصف الشديدة، ولم تفتح البوابة. حاولت إيقاف تشغيل النظام الهيدروليكي لتدارك الوضع وفتحه يدويا، عادة ما تنجح هذه الطريقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، ولكن لم يحدث ذلك. اتصلت لمعرفة مدى السرعة التي يمكنهم إرسال فريق من الفنيين إلي، لكن لم يكن لدي 45 دقيقة".

وأضاف: "كنت أدرك أنه بحلول هذه الفترة، سيكون المئات من أفراد طاقم التصوير في انتظار مجيئي إلى العمل حتى نتمكن من بدء يوم العمل. لذلك، فعلت ما كان علي فعله. دفعت البوابة وسحبتها وخلعتها بالكامل من الجدار القرميدي، وهدمت المكونات الهيدروليكية الفولاذية، وألقيت بها على العشب. التقى فريق الأمن الخاص بي بمتخصصي صيانة البوابات واللحام بعد حوالي ساعة - من الواضح أنهم كانوا "مذهولين وخائفين بنفس الدرجة" مما فعلته".

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يذكر أن دوين دوغلاس جونسون المعروف بالصخرة "ذا روك - The Rock" يبلغ من العمر 48 عاما، وهو ممثل أمريكي كندي، ومنتج أفلام، ورجل أعمال، ومستثمر، وكان مصارعا محترفا للاتحاد العالمي للمصارعة" WWF" لمدة ثماني سنوات أحرز خلالها العديد من الألقاب العالم، قبل أن يتابع مسيرته في التمثيل.

المصدر: وكالات