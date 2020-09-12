شاهد.. نيمار وجها لوجه مع نجمة كرة استعراضية في مباراة مثيرة.. فمن الفائز؟

نشرت البرازيلية ناتاليا غيوتلر نجمة الاستعراض بالكرة، ولاعبة كرة الطائرة الشاطئية بالأرجل فيديو جديدا عبر حسابها في "إنستغرام" ظهرت فيه مع مواطنها نيمار نجم باريس سان جيرمان.

ويظهر في الفيديو نيمار في تحد مع غيوتلر بمباراة لكرة القدم الشاطئية بالأرجل، والتي حسمها نجم سان جيرمان لمصلحته بفوزه بالشوط الفاصل بنتيجة 5-4.

وعلقت غيوتلر على الفيديو قائلة أن نيمار فاز بسبب عدم وجود تقنية الفيديو المساعد VAR، في إشارة مازحة منها إلى عدم أحقية نيمار بالفوز.

كما هنأت غيوتلر مواطنها بتوقيعه عقدا جديدا مع شركة "بوما" الألمانية المتخصصة بصناعة الألبسة والتجهيزات الرياضية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها غيوتلر فيديو يجمعها بمواطنها نيمار.

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ودائما ما تنشر غيوتلر عبر حسابها في "إنستغرام"، الذي تعدى المليون ونصف المليون متابع، فيديوهات رائعة لمهاراتها الكروية.

المصدر: إنستغرام