شاهد.. نيمار وجها لوجه مع نجمة كرة استعراضية في مباراة مثيرة.. فمن الفائز؟

Sua alegria é contagiante dupla, fiz questão de postar esse vídeo que define VOCÊ! Bem vindo ao time @puma @pumabrasil #theking 🏆. • Sobre o jogo 🤪 ele ganhou na redinha 5 a 4 em partidas, a felicidade dele em ganhar resume o jogo, mas se tivesse VAR ... rsss 💆🏼‍♀️ @neymarjr 👊🏻.