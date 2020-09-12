البرازيلي نيمار يتعاقد رسميا مع "بوما"

أعلن المهاجم البرازيلي نيمار اليوم السبت، تعاقده مع شركة "بوما" الألمانية للتجهيزات الرياضية، وذلك بعد أسبوعين من إنهاء عقده مع شركة "نايكي" الأمريكية استمر لـ15 عاما.

وكتبت الشركة الألمانية عبر حسابها في "تويتر" مرحبة بنيمار: "أهلا وسهلا بك في العائلة"، وأرفقتها بصورة لنجم باريس سان جيرمان الفرنسي من دون أن تحدد مدة أو قيمة العقد.

بدوره، نشر المهاجم البرازيلي البالغ 28 عاما فيديو على مواقع التواصل، أرفقه برسالة صوتية قال فيها: "كبرت وأنا أشاهد أفلام أساطير كرة القدم الذين لعبوا جميعا مع بوما. لهذه الأسباب، وبدءا من اليوم، أتشرف بالانضمام إلى العلامة التي ساعدت أكبر أساطير كرة القدم لكي تكون ما هي عليه"، وظهر في الفيديو العديد من أساطير الساحرة المستديرة مثل البرازيلي بيليه والهولندي يوهان كرويف والبرتغالي أوزيبيو والأرجنتيني دييغو مارادونا.

وتم توقيع العقد الجديد وسط تكتم شديد من اللاعب و"بوما"، ومن دون أن يرشح أي شيء عن مدة أو قيمة العقد.

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وكانت تقارير صحافية برازيلية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نيمار توصل إلى اتفاق مع الشركة الألمانية، فعنونت قناة "إسبورتي إنتراتيفو" التي يعمل لديها أحد الصحافيين الذين كانوا من أوائل من نشر خبر انتقال النجم البرازيلي من برشلونة الإسباني إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صيف 2017 مقابل صفقة تاريخية بلغت 222 مليون يورو: "نيمار يتفق مع بوما وسيكون الوجه الجديد للعلامة التجارية".

وتابعت: "سيوقع نجم باريس سان جيرمان والمنتخب البرازيلي عقدا للانتقال. هذه المرة ليس للانتقال إلى فريق آخر، ولكن عقدا كراع للتجهيزات الرياضية"، مشددة في الوقت ذاته على أن المعلومات التي نشرتها هي "حصرية" ومؤكدة أنه سيتم الإفصاح عن التفاصيل "في الأيام المقبلة".

المصدر: أ ف ب