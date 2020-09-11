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نيمار يعلن انتصاره على كورونا

الرياضة

نيمار يعلن انتصاره على كورونا
AFP FRANCK FIFE
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أعلن المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي اليوم الجمعة، تعافيه من عدوى فيروس كورونا المستجد.

وكتب نيمار عبر حسابه الشخصي في "تويتر": "عدت إلى التدريب، أنا سعيد للغاية. شفيت من كورونا".

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وكان نيمار وزميليه الأرجنتينيان آنخيل دي ماريا ولياندرو باريديس أصيبوا بكورونا عقب قضاء إجازة في جزيرة "إيبيزا" الإسبانية التي ينشط فيها الفيروس، قبل أن يصاب بالعدوى 4 نجوم آخرين من الفريق الباريسي وهم الأرجنتيني ماورو إيكاردي، والبرازيلي ماركينيوس، والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، والفرنسي كيليان مبابي.

وتعرض باريس سان جيرمان بغياب نجومه لخسارة مريرة في مستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي أمام الوافد الجديد لدوري الأضواء فريق لانس بهدف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: RT

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