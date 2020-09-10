سان جيرمان يتعرض لخسارة مريرة في مستهل مشوار الدفاع عن لقب الدوري الفرنسي (فيديو)
تعرض باريس سان جيرمان لخسارة مفاجئة أمام الوافد الجديد لدوري الأضواء فريق لانس 1-0، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
ويدين لانس بالفضل في الفوز للاعبه الكاميروني إغنياتيوس غاناغو الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة عند الدقيقة الـ57 مستفيدا من خطأ فادح من البولندي مارسين بولكا، حارس الفريق الباريسي.
Bulka meilleur gardien du monde #RCLPSGpic.twitter.com/x8MWhxvhIB— R10 Gaúcho (@AIR10_) September 10, 2020
ودخل سان جيرمان المباراة بتشكيلة تخلو من نجومه الكبار لإصابة العديد منهم بفيروس كورونا، أبرزهم الحارس كيلور نافاس، ورباعي الهجوم أنخيل دي ماريا، ماورو إيكاردي، نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي، ليعتمد مدربه الألماني توماس توخيل على مجموعة من البدلاء والشباب الذين لم يقدموا الأداء المطلوب.
نهاية المباراة ⌚️— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) September 10, 2020
باريس سان جيرمان ينهزم بهدف وحيد ضد لانس في ملعب بولار دولولي. 🔚 (1-0)#RCLPSGpic.twitter.com/qwuiBjNDwp
لانس 1 × 0 باريس | هددددددددددددددددددف كاناكو— - (@GOALLLLL44) September 10, 2020
#RCLPSG
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المصدر: وكالات