رسميا.. بيراميدز المصري يعلن تعاقده مع رمضان صبحي (فيديو وصور)
أعلن نادي بيراميدز المصري رسميا اليوم الاثنين، تعاقده مع نجم منتخب "الفراعنة" رمضان صبحي جناح هادرسفيلد الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل حتى عام 2025.
ونشر بيراميدز عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لتقديم اللاعب وأرفقه بالقول: "تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".
أهلاً رمضان! ☝️ #بيراميدز | #RamadonaXPyramidspic.twitter.com/RINFkqYcKH— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
وكانت إعارة صبحي البالغ 23 عاما إلى الأهلي بطل الدوري المصري قد انتهت في 30 يونيو الماضي، وعبر اللاعب بعدها عن رغبته بالانضمام إلى بيراميدز بعد مد وجزر مع فريق بداياته.
😄 رمضان في كل مكان!— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
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ر مـ ـضـ ـان صـ ـبـ ـحـ ـي! 😍 #بيراميدز | #RamadonaXPyramidspic.twitter.com/swlpABNbUj— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
وبعد بداية مشواره مع الأهلي في 2014، استهل صبحي مشواره الأوروبي في 2016 عندما انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد.
وشارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.
وفي فترته الأولى مع الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 هدفا.
كلمة @Mamdouh_Eid المدير التنفيذي لنادي #بيراميدز في المؤتمر الصحفي لتقديم لاعبنا الجديد @RamadanSobhi 🎙#بيراميدز | #RamadonaXPyramidspic.twitter.com/XqDmrW2vOS— Pyramids FC (@pyramidsfc) September 7, 2020
المصدر: أ ف ب