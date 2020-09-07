رسميا.. بيراميدز المصري يعلن تعاقده مع رمضان صبحي (فيديو وصور)

أعلن نادي بيراميدز المصري رسميا اليوم الاثنين، تعاقده مع نجم منتخب "الفراعنة" رمضان صبحي جناح هادرسفيلد الإنجليزي بدءا من الموسم المقبل حتى عام 2025.

ونشر بيراميدز عبر حسابه في "تويتر" مقطع فيديو لتقديم اللاعب وأرفقه بالقول: "تمت المهمة بنجاح، رمضان صبحي في بيراميدز".

وكانت إعارة صبحي البالغ 23 عاما إلى الأهلي بطل الدوري المصري قد انتهت في 30 يونيو الماضي، وعبر اللاعب بعدها عن رغبته بالانضمام إلى بيراميدز بعد مد وجزر مع فريق بداياته.

وبعد بداية مشواره مع الأهلي في 2014، استهل صبحي مشواره الأوروبي في 2016 عندما انتقل من الأهلي إلى ستوك سيتي الإنجليزي ولعب في صفوفه حتى عام 2018، قبل أن ينتقل إلى هادرسفيلد.

وشارك في 9 مباريات فقط بالموسم الحالي مع الأهلي بسبب الإصابة.

وفي فترته الأولى مع الأهلي خاض 74 مباراة في مختلف المسابقات سجل خلالها 17 هدفا.

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المصدر: أ ف ب