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الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز

الرياضة

الأهلي: رمضان صبحي خارج حساباتنا وأبلغنا برغبته في الانتقال لبيراميدز
RamadanSobhi/twitter
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كشف أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي المصري عن الموقف النهائي للنادي من شراء اللاعب رمضان صبحي والذي انتهت إعارته من نادي هدرسفيلد الإنجليزي في الـ30 من يونيو الماضي.

وقال الأهلي في بيان له منذ قليل: "حرصا على استقرار فريق الأهلي ووضوح الرؤية أمام مديره الفني، في ظل الارتباطات الرسمية المتتالية محليا وإفريقيا، رأى النادي الأهلي أن يترك الفرصة أمام رمضان صبحي ليحسم موقفه مع ناديه هدرسفيلد لتحديد وجهته القادمة خلال المهلة التي طلبها، إلا أن أمير توفيق مدير التعاقدات تلقى اتصالا من اللاعب قبل قليل يبلغه فيه أنه لا يرغب في اللعب للأهلي وسوف ينتقل لنادي بيراميدز، وبناء على ذلك أصبح رمضان صبحي خارج الحسابات الفنية لفريق الأهلي".

وقال توفيق في تصريحات لوسائل إعلام مصرية إن النادي بدأ سلسلة المفاوضات مع هدرسفيلد لشراء رمضان صبحي منذ أبريل الماضي بعد موافقته وإبداء رغبته في الاستمرار ضمن صفوف الأهلي في جلسة جمعته مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي مالم يتلقى اللاعب عرضا أوربيا يحقق طموحاته.

المصدر: RT

ناصر حاتم

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