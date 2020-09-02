الحكم بالإعدام على بطل مصارعة إيراني

أيدت المحكمة العليا الإيرانية حكم الإعدام الصادر بحق بطل المصارعة نافيد أفكاري، بعد إدانته بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين.

ووفقا لوكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان "The Human Rights Activists News Agency" فإن المحكمة العليا الإيرانية أيدت حكم الإعدام الصادر بحق نافيد أفكاري، البالغ من العمر 27 عاما، في حين حكمت على شقيقه وحيد أفكاري بالسجن لمدة 54 عاما وستة أشهر و74 جلدة، والشقيق الثالث حبيب بالسجن لمدة 27 عاما وثلاثة أشهر و74 جلدة".

#Navid_Afkari 's brothers, Vahid and Habib, were sentenced to prison and lashes. The 3 men were brutally tortured by the notorious Shiraz Intelligence Police to make forced confessions. #StopExecutionsInIran#ازادشان_کنید#اعدام_نکنیدhttps://t.co/DjILV1ejBjpic.twitter.com/D3sMGfQ7ST — IRAN HRM (@IranHrm) August 29, 2020

كما أشار موقع "إيران إنترناشيونال" إلى أن تقارير حقوقية أكدت تعرض الأخوين للتعذيب الشديد للإدلاء باعترافاتهما،.

وذكر الموقع أن السلطات اتهمت نافيد ووحيد، بقتل موظف حكومي لمشاركته في قمع المتظاهرين، كما وجهت لهما تهما بارتكاب 20 جريمة مختلفة، بما في ذلك "حضور تجمعات غير قانونية، والتجمع والتآمر لارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، وإهانة المرشد الأعلى".

من جانبها أيدت وكالة أنباء ميزان الرسمية الخاصة بالقضاء، الاتهامات الموجهة وحكم الإعدام لكنها لم تتحدث عن الأحكام الأخرى ونفت تعرض الأخوة الثلاثة للتعذيب أو الاعتراف تحت الضغط.

المصدر: وكالات