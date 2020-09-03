مقاتل أمريكي يعترف بالتحرش الجنسي

قضت محكمة على الأمريكي، آبيل تروخيلو، مقاتل الفنون القتالية المختلطة، بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ، لاعترافه بأنه تحرش جنسيا بفتاة قاصر.

وأفاد موقع "MMA Fighting"، نقلا عن "9News"، بأن هابيل تروخيو، البالغ من العمر 36 عاما تلقى حكما بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ.

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واعترف المقاتل الأمريكي، في وقت سابق، بتبادل الرسائل مع فتاة قاصر حول مواضيع غير مناسبة. كما تم العثور على عشرات الصور لشابات عاريات في هاتفه الذكي.

وتم القبض على تروخيو، في يوليو 2019، وواجه عقوبة حقيقية تصل إلى 18 شهرا، ولكن اعترافه بالذنب ساعده على الخروج من الورطة.

وشارك هابيل تروخيو في نزالات للفنون القتالية المختلطة تحت رعاية اتحاد "UFC"، خلال الفترة ما بين عامي (2012 و2017)، محققا 15 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، مقابل 8 هزائم، بما فيها خسارته أمام البطل الروسي حبيب نورمحمدوف بالنقاط بقرار الحكام بالإجماع، وذلك في عام 2013.

المصدر: وكالات