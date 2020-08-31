أول ضحايا برشلونة بديلا لبانيغا المنتقل إلى الشباب السعودي

حسمت إدارة نادي إشبيلية بطل الدوري الأوروبي لكرة القدم صفقة التعاقد مع الكرواتي إيفان راكيتيتش، بعد موافقة نادي برشلونة على رحيله هذا الصيف بشكل ودي بناء على اتفاق جميع الأطراف.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، اليوم الاثنين، أن راكيتيتش سيرحل بشكل مجاني رغم تبقي عام في عقده.

وأشارت تقارير صحفية أن راكيتيش سيعود إلى فريقه السابق بموجب عقد لمدة موسمين، مع خيار التجديد لموسم إضافي، وذلك بعد اجتيازه الفحوصات الطبية في مقر النادي الأندلسي.

Rakitic himself asked to Barça to leave the club. He only wanted to come back to Sevilla. Love story. Back @ home. 🤝🔴 #transfershttps://t.co/tEIao7oaDF — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2020

يذكر أن إيفان راكيتيتش (32 عاما) دافع عن ألوان برشلونة في الفترة ما بين عامي (2011-2014)، وسيلعب في مركز خط الوسط بعد انتقال الأرجنتيني إيفر بانيغا إلى صفوف نادي الشباب السعودي.

وشارك الكرواتي في 42 مباراة خلال الموسم الماضي مع برشلونة، وسجل هدفا واحدا، إضافة إلى 5 تمريرات حاسمة.

وتوج راكيتيش مع برشلونة بلقب بطل الدوري وكأس ملك إسبانيا بواقع أربع مرات، إضافة إلى الفوز بلقب بطل كأس السوبر المحلي مرتين، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

المصدر: وكالات