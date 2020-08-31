رسميا.. الكشف عن موعدي "كلاسيكو" الليغا بالموسم الجديد
جرى مساء اليوم الاثنين سحب قرعة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" للموسم الجديد (2020-2021) للدوري، الذي من المقرر انطلاقه في 12 سبتمبر المقبل.
أندية الموسم الجديد 2020/21 ✅🗒#LaLigaSantanderpic.twitter.com/hnLfkPgB2P— LaLiga (@LaLigaArab) August 24, 2020
وستقام مباراة الذهاب "الكلاسيكو" بين الغريمين التقليديين ريال مدريد بطل الدوري ووصيفه برشلونة، يوم 25 أكتوبر المقبل، على ملعب "كامب نو" معقل الفريق الكتالوني، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من الليغا.
بينما سيكون ملعب "سانتياغو برنابيو" معقل الفريق الملكي، مسرحا لـ"كلاسيكو" الإياب بين الغريمين التقليديين، يوم 11 أبريل 2021.
مواعيد الكلاسيكو #ElClásico 😍🔥— LaLiga (@LaLigaArab) August 31, 2020
📅 الذهاب في الكامب نو يوم 25 أكتوبر 2020
📅 الإياب في البيرنابيو يوم 11 أبريل 2021#LaLigaSantanderpic.twitter.com/xqWorGVQF8
موعد مباراتي "ديربي" العاصمة مدريد بين الريال وأتلتيكو
أما فيما يتعلق بمواجهتي قطبي العاصمة مدريد الكروي، بين ريال مدريد وأتلتيكو، فسيقام "ديربي" الذهاب بينهما يوم 16 ديسمبر المقبل، على ملعب "سانتياغو برنابيو".
أما "ديربي" الإياب فسيقام يوم 7 مارس 2021، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل أتلتيكو مدريد.
ديربي العاصمة مدريد 2020/2021 😍🔥@realmadridarab 🔥@AtletiArab#LaLigaSantanderpic.twitter.com/PxksCOwfur— LaLiga (@LaLigaArab) August 31, 2020
وسيستهل فريق ريال مدريد حملة الدفاع عن اللقب بمواجهة ضيفه خيتافي، يوم 12 سبتمبر المقبل، بينما سيلعب برشلونة ضد الصاعد حديثا إلتشي.
الجولة الأولى 1 😍⚽#LaLigaSantanderpic.twitter.com/LIXrKzawbd— LaLiga (@LaLigaArab) August 31, 2020
المصدر: وكالات