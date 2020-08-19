تعرف على الجوائز المالية للأندية المشاركة في دوري أبطال أوروبا ومكافآت البطل

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة بفارغ الصبر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، التي ستجمع بين فريقي باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني، مساء الأحد المقبل.

وستقام المباراة في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، على ملعب "النور" في العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتعتبر هذه النسخة للبطولة استثنائية بكامل المقاييس، فقد توقف دوري أبطال أوروبا "تشامبيونز ليغ" لمدة 140 يوما بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" خوض دور الثمانية من مباراة واحدة، كحل استثنائي لإنهاء النسخة الحالية للبطولة، ومن دون حضور جماهيري.

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وتجني الأندية المشاركة في البطولة حوافز مالية كبيرة وتختلف قيمتها هذه المكافآت باختلاف نتائجها، ويتعلق الجانب الاقتصادي بميزانيات الأندية في المواسم المختلفة، وكان الاتحاد الأوروبي للعبة قدم نظاما جديدا للأرباح في الموسم الماضي، والتي تمنح جميع الفرق المشاركة في دور المجموعات قيمة 15.25 مليون يورو.

ورغم أن المباراة النهائية لهذا الموسم ستقام من دون جمهور إلا أن المتوج بلقب بطل دوري أبطال أوروبا سيحصل على 4 ملايين يورو بالإضافة إلى 3.5 مليون يور لمشاركته في لقاء السوبر الأوروبي.

وكان باريس سان جيرمان أول المتأهلين إلى دور نهائي دوري الأبطال وحصل النادي الفرنسي على مبلغ 76.65 مليون يورو فقط بفضل النتائج المحققة خلال البطولة و27.7 مليون يورو وفقا لتصنيفه، في المقابل حصل بايرن ميونيخ على مبلغ 63.45 مليون يورو للنتائج، والتي أصبحت 78.45 لتأهله إلى النهائي، بالإضافة إلى 32 مليون يورو لتصنيفه.

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ومن المتوقع أن يحصل يوم الأحد المقبل، الفريق المتوج بلقب بطل "التشامبيونزليغ" على 4 ملايين يورو، بالإضافة إلى 3.5 مليون يور لمشاركته في السوبر الأوروبي.

وفي ما يلي معايير توزيع جوائز دوري أبطال أوروبا وفقا للنتائج:

لاتزال نفس معايير نتائج البطولة في الموسم الماضي مطبقة في الموسم الحالي، وسيحصل الفريق الفائز في كل مباراة في دور المجموعات على 2.7 مليون يورو، وعلى 900 ألف يورو، مقابل كل تعادل، وفي حالة التأهل إلى دور ثمن النهائي يحصل الفريق المتأهل على 9.5 مليون يورو، وعند التأهل إلى دور ربع النهائي ينعش خزينته بـ 10.5 مليون يورو، وفي حالة تأهله إلى الدور قبل النهائي فسيحصل الفريق على 12 مليون يورو، وإذا تأهل إلى المباراة النهائية فستكون بانتظاره مكافأة بقيمة 15 مليون يورو، بينما يحصل البطل على 4 ملايين يورو.

وسينعش الفريق الفائز بدوري الأبطال في المحصلة خزينته على الأقل بـ62 مليون يورو بفضل هذه العملية الحسابية.

المصدر: "آس"