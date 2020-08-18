باريس سان جيرمان يحقق إنجازا تاريخيا (فيديو)

بلغ فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، على حساب لايبزيغ الألماني إثر فوزه عليه (3-0) في اللقاء الذي جمعهما مساء يوم الثلاثاء في البرتغال.

وأحرز ثلاثية الفريق الباريسي كل من، المدافع البرازيلي ماركينهوس، والجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، والمدافع الإسباني خوان بيرنات، في الدقائق (13، و42، و56) على الترتيب، في ملعب "النور" بالعاصمة لشبونة.

Gol del PSG, Angel Di Maria mete el 2-0.

Grave error del portero y la defensa del Leipzig y los de la capital francesa no perdonan.#ChampionsLeague#UCL#RBLPSGpic.twitter.com/mINwYC2oNM — Garra Sports (@GarraSportsMx) August 18, 2020

CAMBIO DEL PSG#ChampionsxFOX ¿El jugador del partido?



Sale: Ángel di María

Entra: Pablo Sarabia



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وتأهل باريس سان جيرمان بذلك لأول مرة في تاريخه إلى المباراة النهائية لدوري الأبطال "تشامبيونز ليغ"، علما بأن هذه المرة الثانية فقط التي يصل فيها الفريق الفرنسي إلى المربع الذهبي.

The first #UCL Final in club history – look what it means to those PSG players! 😍 pic.twitter.com/Lw0Nf1PZO5 — DAZN Canada (@DAZN_CA) August 18, 2020

وسيكون باريس سان جيرمان في النهائي بانتظار الفائز من اللقاء الذي سيجمع ليون أولمبيك الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، مساء يوم الأربعاء، على ملعب :جوزيه ألفالادي" بالعاصمة لشبونة أيضا.

يذكر أن فريق لايبزيغ، الذي تأسس عام 2009، تأهل لأول مرة إلى المربع الذهبي، في ثاني مشاركة له في تاريخ البطولة، الأولى كانت في الموسم (2017-2018) وخرج من دور المجموعات.

المصدر: RT