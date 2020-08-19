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ليون يتجنب مصير برشلونة ويخرج بماء الوجه أمام بايرن ميونخ

الرياضة

ليون يتجنب مصير برشلونة ويخرج بماء الوجه أمام بايرن ميونخ
AFP FRANCK FIFE
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اكتفى بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف فقط في شباك ليون الفرنسي في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وأحرز اللاعب سيرج غنابري هدفين متتاليين للعملاق البافاري في الدقيقتين (13 و33) من زمن الشوط الأول.

واختتم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية الفريق الألماني في الدقيقة الأخيرة من زمن للقاء الذي أقيم على ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة لشبونة.

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وتأهل بايرن ميونيخ بجدارة واستحقاق إلى المباراة النهائية "للتشامبيونز ليغ"، وذلك أن وضع حدا لمغامرات أولمبيك ليون، الذي أطاح بفريقي يوفنتوس الإيطالي من دور الثمانية للبطولة ومانشستر سيتي الإنجليزي من الدور قبل النهائي، وخرج بحفظ ماء الوجه من هذه المباراة فقد تلقت شباكه ثلاثة أهداف فقط، ليتجنب مصير برشلونة، الذي تكبد هزيمة مذلة أمام العملاق البافاري بهدفين مقابل ثمانية.

وضرب بايرن ميونخ موعدا في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كسب "الموقعة" الفرنسية-الألمانية الأخرى، ضد فريق لايبزيغ بفوزه عليه بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء.

المصدر: RT 

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