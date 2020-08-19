شاهد.. بايرن ميونخ "يسخر" من برشلونة بعد الهزيمة التاريخية

كشف بايرن ميونخ الألماني عن الزي الذي سيرتديه خلال مباراته أمام منافسه ليون الفرنسي، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة البرتغالية لشبونة، ضمن الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ونشر فريق بايرن ميونخ عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة القميص الأحمر التقليدي لمدافعه الإسباني خافي مارتينيز، الذي يحمل القميص رقم (8)، بدلا من عرض قمصان نجومه مثل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، متصدر هدافي النسخة الحالية لدوري الأبطال برصيد 14 هدفا، أو توماس مولر صاحب الثنائية في شباك الفريق الكتالوني.

ولعل اختيار العملاق البافاري قميص خافي مارتينيز رقم (8) لم يكن من قبيل الصدفة، بل إشارة واضحة إلى فوزه الساحق على برشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين، في الدور ربع النهائي "للتشامبيونز ليغ".

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وربما هو إنذار أيضا لفريق ليون، الذي يواجه مساء اليوم، على ملعب "جوزيه ألفالادي" بالعاصمة لشبونة أيضا.

وسيكون الفائز من مواجهة ليون أولمبيك وبايرن ميونخ على موعد في النهائي يوم الأحد المقبل، مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الذي كسب "الموقعة" الفرنسية-الألمانية الأخرى، ضد فريق لايبزيغبفوزه عليه بثلاثية نظيفة، أمس الثلاثاء.

المصدر: "twitter/fcbayern"