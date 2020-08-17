تقرير صحفي يكشف اسم مدرب برشلونة الجديد وأولى صفقاته

كشفت صحيفة "Le10Sport" في تقرير لها يوم الاثنين، عن أول صفقة يسعى الهولندي رونالد كومان المدير الفني المتوقع لفريق برشلونة، لإبرامها خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن برشلونة، مساء يوم الإثنين، رسميا مدربه إقالة كيكي سيتين من منصبه، ويكثف النادي الكتالوني مفاوضاته مع كومان لإعلان تعيينه خلال الساعات القليلة المقبلة.

Reuters

إقرأ المزيد

ووفقا للصحيفة الفرنسية فإن كومان يريد ضم مواطنه دوني فان دي بيك، لاعب خط وسط فريق أياكس أمستردام الذي ارتبط اسمه بقوة بالغريم التقليدي ريال مدريد.

ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، يفضل ضم مواطنه بول بوغبا لاعب مانشستر يونايتد، على فان دي بيك، لذلك لم يحسم الفريق الملكي الصفقة حتى الآن.

ومن جهتها، قالت صحفية "آس" الإسبانية في تقرير لها أن وفدا من نادي برشلونة سافر يوم الاثنين إلى هولندا لحسم مسألة التعاقد مع رونالد كومان لتولي منصب المدير الفني للفريق الكتالوني خلفا لكيكي سيتين.

وذكر المصدر أن كومان سيوقع على عقد لمدة عامين، على أن ينتهي في عام 2022، مع إمكانية تقليصه حتى يونيو 2021 فقط، بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.

ووافق رونالدو كومان بدوره على مغادرة منصب المدير الفني لمنتخب هولندا، الذي كان يطمح في خوض نهائيات كأ الأمم الأوروبية "يورو 2020" معه، ولكن البطولة تأجلت إلى العام المقبل بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

ودافع كومان عن ألوان برشلونة في الفترة ما بين عامي (1989 و1995)، وتوج معه بجميع الألقاب، أبرزها: الدوري الإسباني 4 مرات متتالية، وكأس أوروبا "دوري أبطال أوروبا".

وشوهد رونالد كومان في مطار برشلونة بشكل مفاجئ مما فتح الباب حول إمكانية تدريبه للفريق الكتالوني، والتقطت بعض الصور للمدير الفني الحالي لمنتخب هولندا في مطار برشلونة، حيث عاد إلى هولندا.

المصدر: وكالات