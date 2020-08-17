رسميا.. برشلونة يحسم مصير مدربه

أعلن نادي برشلونة مساء اليوم الاثنين، إقالة المدير الفني للفريق كيكي سيتين بعد 8 أشهر قضاها في منصبه، وذلك على خلفية الهزيمة التاريخية أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال.

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وأصدر برشلونة بيانا رسميا، جاء فيه: "وافق مجلس الإدارة على ألا يكون سيتين مديرا فنيا للفريق، وهذا هو القرار الأول في إطار إعادة الهيكلة واسعة النطاق".

وأضاف: "الهيكلة ستتم بالتوافق بين الأمانة الفنية الحالية والمدرب الجديد الذي سيتم الإعلان عنه في الأيام المقبلة".

وجاءت إقالة سيتين بعد الخسارة التاريخية لبرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، في العاصمة البرتغالية لشبونة.

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وتولى سيتين قيادة برشلونة في 13 يناير الماضي، وقاد الفريق في 25 مباراة، حقق خلالها 16 انتصارا، و4 تعادلات وتلقى 5 هزائم، وخرج من جميع بطولات الموسم خالي الوفاض.

المصدر: وكالات