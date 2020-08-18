"زلزال" بايرن ميونخ يطيح بشخصية مهمة أخرى من برشلونة

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، رسميا عن إقالة لاعبه السابق الفرنسي إريك أبيدال، من مهام منصب المدير الرياضي للنادي والمسؤول عن الصفقات الجديدة.

ووجه برشلونة الشكر عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" لأبيدال اللاعب السابق في صفوف "البلوغرانا" على الفترة الماضية، التي قضاها كمسؤول مهم داخل أروقة النادي الكتالوني، من دون الكشف عن أي تفاصيل.

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وتأتي هذه الإقالة كخطوة متوقعة من إدارة النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بعد الهزيمة التاريخية التي مني بها برشلونة أمام بايرن ميونخ الألماني (2-8)، يوم الجمعة الماضي، في العاصمة البرتغالية لشبونة، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ليودع الموسم الجاري صفر اليدين، بعد أن سبق وخسر لقب الدوري الإسباني أمام غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكان برشلونة قد أعلن أمس الاثنين، رسميا إقالة المدير الفني للفريق، كيكي سيتين، واقتراب إعلان التعاقد مع الهولندي رونالد كومان، خلفا له، في إطار حملة التطهير التي يقوم بها نادي برشلونة بعد فضيحة لشبونة.

المصدر: وكالات