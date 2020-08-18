فيديو يفضح "تكاسل" ميسي خلال مباراة بايرن ميونخ في دوري الأبطال

واجه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزملاؤه عاصفة من الانتقادات من جمهورهم قبل غيرهم، بعد تعرضهم للإذلال من جانب بايرن ميونخ الألماني (2-8) يوم الجمعة الماضي، ضمن دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعبو برشلونة في حالة يرثى لها، خلال المباراة، وعلى رأسهم ليونيل ميسي قائد الفريق الكتالوني، الذي كان يفتقد الكرة في كرة مرة كانت تصله، على غير عادته.

وانتشر مقطع فيديو عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، يتهم الساحر ليونيل ميسي صراحة بأنه كان متكاسلا خلال مواجهة بايرن ميونخ، وأنه لم يقدم الأداء المنتظر منه ولم يتمكن من مساعدة فريقه.

Exposed‼️

Lazy Messi against Bayern Munich.



A game of this level. A player of his calibre. Is this acceptable?

Media will never talk about this or show this.pic.twitter.com/zZFnB9L7qA — Allu 🦈 (@GreatWhite_9) August 15, 2020

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وكانت هناك أمثلة عديدة خلال المباراة، لافتقار ميسي الواضح إلى بذل الجهد، أبرزها قبل الهدف الخامس لصالح بايرن ميونخ، عندما راوغه الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز بسهولة، ولم يظهر الأرجنتيني الحماس الكبير لاستعادة الكرة، وغيرها من اللقطات.

المصدر: وكالات