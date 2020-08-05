مواجهة ثأرية تلوح في الأفق بين المقاتلين يميليانينكو وإسماعيلوف

كشف رئيس الشركة الترويجية "ACA" المنظمة لنزالات الفنون القتالية المختلطة، ألكسندر ياتسينكو عن رأيه حول النزال الثأري بين المقاتلين الروسيين ألكسندر إيميليانينكو وماغوميد إسماعيلوف.

وقال ياتسينكو رئيس "Absolute Championship Akhmat" في تصريحات لـ"RT": "لم نناقش ذلك بعد. لقد وضعنا جدولا زمنيا سيقام بموجبه حدث كل أسبوعين. لذلك، الآن كل أفكارنا تنصب على العروض القادمة. إضافة إلى أنني لا أعتقد أنه من المناسب إقامة هذه المواجهة قبل ربيع عام 2021. يجب أن يخوض كلا المقاتلين نزالا واحدا أو اثنين مع منافسين آخرين. وفي هذه الحالة، من الممكن إجراء المواجهة الثأرية".

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وكان ماغوميد إسماعيلوف قد ألحق هزيمة ساحقة بمواطنه ألكسندر يميليانينكو، في النزال الذي جمعهما يوم الجمعة 24 يوليو الماضي، في مدينة سوتشي، وذلك ضمن بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وأسقط إسماعيلوف خصمه "المشاكس" يميليانينكو الأصغر، بالضربة الفنية القاضية، قبل 90 ثانية من نهاية الجولة الثالثة من النزال، بالرغم من أن الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، المرشح الأبرز للفوز في هذا النزال.

وحقق ماغوميد إسماعيلوف (34 عاما) انتصاره السادس عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

بينما مني ألكسندر يميليانينكو (38 عاما) بالهزيمة الخامسة، مقابل 28 انتصارا، وثلاثة تعادلات.

المصدر: RT