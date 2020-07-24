مقاتل يطلب من خصمه التحلي بالجدية.. فجاءت النتيجة عليه كارثية (فيديو)

سحق المقاتل الروسي ماغوميد إسماعيلوف مواطنه ألكسندر يميليانينكو، في النزال الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، في مدينة سوتشي، وذلك ضمن بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة "MMA".

وسيطر إسماعيلوف على مجريات النزال سيطرة مطلقة، وتمكن من الفوز على خصمه "المشاكس" يميليانينكو الأصغر، بالضربة الفنية القاضية، قبل 90 ثانية من نهاية الجولة الثالثة من النزال.

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وكان ألكسندر الشقيق الأصغر للمقاتل الشهير فيودو يميليانينكو الملقب بـ"الإمبراطور الروسي الأخير"، المرشح الأبرز للفوز في هذه النزال.

و يميليانينكو الأصغر كان واثقا من نفسه ومن الفوز نظرا لمسيرته الاحترافية وبنيته الجسدية القوية فطوله يبلغ 193 سم، ووزنه 117.1 كغ، قبل النزال، بينما يبلغ طول إسماعيلوف 175 سم، ووزنه قبل النزال 94.6 كغ.

وجرت حادثة طريفة بين المقاتلين قبل النزال خلال حصة تدريبية لألكسندر يميليانينكو، عندما صعد إسماعيلوف إلى الحلبة ليقف أمامه وجها لوجه، وابتسم في وجه، ليقول له يميليانينكو لماذا تضحك كن جادا، مما أثار ردة فعل طريفة من قبل إسماعيلوف، الذي أدار ظهره ومسح وجهه ليبدو جادا ومرعبا، ولكنه مع ذلك لم يتمالك نفسه من الضحك، علاوة على ذلك قال للمقاتل المشاكس إنه سعيد برؤيته.

وحقق ماغوميد إسماعيلوف (34 عاما) انتصاره السادس عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل هزيمتين وتعادل واحد.

بينما مني ألكسندر يميليانينكو (38 عاما) بالهزيمة الخامسة، مقابل 28 انتصارا، وثلاثة تعادلات.

المصدر: "sportmail"