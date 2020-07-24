مقاتل يطلب من خصمه التحلي بالجدية أمام العدسات فماذا كانت النتيجة؟! (فيديو)

تشهد مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، نزالا من العيار الثقيل بين الروسيين ألكسندر يميليانينكو وماغوميد إسماعيلوف، ضمن بطولة "ACA 107" للفنون القتالية المختلطة (MMA).

وصعد إسماعيلوف خلال حصة تدريبية للمقاتل المشاكس، وقاد ألكسندر يميليانينكو، إلى الحلبة ليقف أمامه وجها لوجه، وابتسم في وجه يميليانينكو، ليقول له الأخير لماذا تضحك كن جادا، مما أثار ردة فعل طريفة من قبل إسماعيلوف، الذي أدار بدوره ظهره ومسح وجهه ليبدو جادا ومرعبا، ولكنه مع ذلك لم يتمالك نفسه من الضحك، علاوة على ذلك قال للمقاتل المشاكس إنه سعيد برؤيته.

ولكن خلال المناظرة الرسمية وجها لوجه، كان كل شي مختلفا، وبدا إسماعيلوف جداد، ولكن هذه المرة ألكسندر يميليانينكو لفت نظر خصمه إلى اتجاه كاميرات التصوير، بينما كان إسماعيلوف يلقي عليه نظرات حادة.

ومن المقرر أن يواجه يميليانينكو الأصغر مواطنه ماغوميد إسماعيلوف، اليوم 24 يوليو الجاري، في مدينة سوتشي بعد أن كان النزال مقررا في العاصمة موسكو.

المصدر: وكالات