الملاكم الذي أنهى مسيرة الأسطورة تايسون يتحداه من جديد

تحدى الملاكم الإيرلندي السابق للوزن الثقيل كيفين ماكبرايد الأسطورة مايك تايسون الذي خسر أمام الإيرلندي قبل 15 عاما، وأنهى على إثرها مسيرته الاحترافية.

ونقل موقع "TMZ" المختص بنشر أخبار المشاهير، عن كيفين ماكبرايد، قوله: "لنفعل ذلك. أنا بكل تأكيد وبسرور لالتقيت به مرة أخرى. في هذا العالم، لا يمكن استبعاد أي شيء.. أنا متأكد من أن مايك يرغب في استعادة توازنه لهذه الهزيمة. سأشاركه بكل سرور الحلبة معه مرة أخرى. عائدات النزال ستساعدني على دفع تكاليف تعليم أطفالي".

يذكر أن مايك تايسون امتنع بشكل مفاجئ عن مواصلة بعد الجوة السادسة من نزال أمام ماكبرايد، الذي جمعهما يوم 11 يونيو 2005، ليتم الإعلان عن فوز الإيرلندي بالضربة الفنية القاضية، ويعتزل الملاكم الأمريكي في سن 39 عاما.

وخاض كيفين ماكبرايد (47 عاما)، آخر نزال له في 20 يوليو 2011، وحقق خلال مسيرته الاحترافية 35 انتصارا، منها 29 بالضربة القاضية، مقابل 10 هزائم وتعادل واحد.

وأعلن مايك تايسون (54 عاما) أصغر بطل للوزن الثقيل على مر العصور في رياضة "الفن النبيل"، في وقت سابق عودته إلى حلبات الملاكمة لخوض نزالات استعراضية، وقد خاض آخر نزال له في 11 يونيو 2005، قبل أن يضع حدا لمسيرته الاحترافية، التي حقق خلالها 50 انتصارا، مقابل ست هزائم.

ومن المقرر أن يخوض الأسطورة تايسون أول نزال له بعد إعلانه العودة إلى الحلبة من جديد، أمام مواطنه روي جونز جونيور، يوم 12 سبتمبر المقبل، في ولاية كاليفورنيا.

بينما وضع روي جونز جونيور (50 عاما) بطل العالم المطلق سابقا، حدا لمسيرته الاحترافية في عام 2018، وحقق خلالها 66 انتصارا، منها 47 بالضربة القاضية، مقابل 9 هزائم.

المصدر: وكالات