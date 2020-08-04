ريال مدريد يوجه رسالة مؤثرة "للقديس" كاسياس (فيديو)

عبر نادي ريال مدريد بطل الدوري الإسباني عن تقديره وإعجابه ومحبته لواحد من أعظم أساطير النادي وكرة القدم العالمية حارس مرماه السابق إيكر كاسياس، عقب إعلانه رسميا عن اعتزاله.

وأصدر ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، بيانا طويلا، ربما كان على علم بقرار الحارس في وقت سابق، جاء فيه: "نظرا لإعلان إيكر كاسياس عن اعتزاله كرة القدم كلاعب محترف، يرغب ريال مدريد في إظهار تقديره وإعجابه ومحبته لواحد من أعظم أساطير نادينا وكرة القدم العالمية.

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وصل أفضل حارس مرمى في تاريخ ريال مدريد وكرة القدم الإسبانية إلى منزلنا عندما كان عمره 9 سنوات. هنا ارتدى قميصنا ودافع عنه لمدة 25 عاما، كونه واحدا من أكثر قادتنا شهرة. اكتسب إيكر كاسياس حب ريال مدريد وهو معيار للقيم التي تمثل ريال مدريد.

اليوم، يودعنا كلاعب محترف، أحد أهم لاعبي كرة القدم في تاريخنا الممتد على مدار 118 عاما، هو لاعب نحبه ونحترمه، حارس مرمى عزز أسطورة ريال مدريد بعمله وجهده وسلوكه المثالي في الملاعب وخارجها.

مع الفريق الأول، لعب 725 مباراة خلال 16 موسما فاز فيها بـ 19 لقبا: دوري أبطال أوربا (3)، كأس العالم للأندية (3)، كأس السوبر الأوروبي (2)، الليغا (5)، كأس الملك (2) وكأس السوبر الإسباني (4).

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في البرتغال، مع فريق بورتو، فاز بالليغا (2) والكأس (1) وكأس السوبر (1).

كذلك لعب 167 مباراة مع المنتخب الإسباني، الذي فاز معه بالمونديال (1)، بطولة أمم أوروبا (2) والمونديال تحت 20 سنة (1).

وتم اختيار إيكر كاسياس 5 مرات في التشكيلة المثالية للفيفا "FIFPro"، وتم اختياره 5 مرات أفضل حارس في العالم بواسطة "IFFHS".

وجاء في ختام بيان ريال مدريد: "ينتمي إيكر كاسياس إلى قلب ريال مدريد وسيبقى كذلك إلى الأبد. يريد ريال مدريد أن ينقل إليه ولعائلته عاطفة نادينا، وهو نادي حياته".

المصدر: "realmadrid"