كلمة مصورة لرئيس ريال مدريد موجهة "للقديس" كاسياس (فيديو)

وجه رئيس نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، فلورنتينو بيريز، كلمة بمناسبة اعتزال أسطورة النادي الملكي السابق، حارس المرمى إيكر كاسياس.

وقال بيريز في كلمة مصورة نشرها النادي عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" جاء فيها: "إيكر كاسياس هو أحد أكبر رموز ريال مدريد. نحن المدريديستا نشعر اليوم، وبشكل خاص، بالفخر بواحد من قادتنا الأبديين وقائد المنتخب الإسباني. اليوم يودع إيكر كاسياس كرة القدم الاحترافية، بعدما ساهم في تعزيز أسطورة ريال مدريد.

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وصل إلى نادينا عندما كان طفلا، في عمر 9 سنوات فقط، وهنا نشأ وتدرب وأصبح مرجعا لجميع مشجعي كرة القدم.

يعرب ريال مدريد اليوم عن حبه وإعجابه، وبالطبع عن امتنانه لكل ما قدمه لنا، داخل الملعب وخارجه. أود أيضا أن أشكر زوجته سارة على كل الدعم الذي قدمته دائما لإيكر كاسياس، وأنقل إليها كل مودتنا ومحبتنا.

يمثل إيكر قيم ريال مدريد. هذا النادي هو الأكثر إثارة للإعجاب في العالم بفضل لاعبين من طراز إيكر كاسياس. اكتسب لاعبنا بالتزامه وعمله وتواضعه قلوب مشجعي ريال مدريد واحترام منافسيه وإعجابهم.

فاز في هذا النادي، مع هذا الشعار وهذا القميص، بكل شيء ممكن. بالنسبة لريال مدريد ومشجعيه في جميع أنحاء العالم، فقد كان وجود حارس مرمى من طراز ريال مدريد مصدر فخر واعتزاز.

إيكر مثال للأطفال الذين يفدون إلى سيوداد ريال مدريد مع حلم ارتداء قميصنا في يوم من الأيام. إرثه سيكون دائما هنا. يعرف إيكر أن هذا منزله وسيكون كذلك دائما".

وأعلن إيكر كاسياس (39 عاما)، حامي عرين المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد سابقا، اليوم الثلاثاء، رسميا تعليق قفازه واعتزال كرة القدم نهائيا بعد أكثر من عام على توقفه عن اللعب بسبب مشاكل في القلب.

المصدر: "realmadrid"