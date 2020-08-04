"القديس" يعلن اعتزاله

أعلن الأسطورة، إيكر كاسياس، حامي عرين المنتخب الإسباني ونادي ريال مدريد سابقا، رسميا تعليق قفازه واعتزال كرة القدم نهائيا بعد أكثر من عام على توقفه عن اللعب بسبب مشاكل في القلب.

وأعلن "القديس" خبر اعتزال عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، حيث نشر رسالة عاطفية مؤثرة يقول من خلالها "وداعا لرياضة حياته، كرة القدم".

وتعرض كاسياس، البالغ من العمر 39 عاما، لأزمة قلبية في مايو 2019، لكنه لم يعلن رسميا إذا كان سيعلق قفازاته أم لا، علما أنه لم يشارك في أي مباراة رسمية منذ ذلك الحين مع فريقه بورتو البرتغالي.

وأعلن حارس المرمى السابق لمنتخب إسبانيا وبطل العالم عام 2010، ترشحه لرئاسة الاتحاد الإسباني للعبة، قبل أن يتراجع عن فكرة ترشحه، في يوينو الماضي، بسبب الوضع الذي ولده وباء فيروس كورونا المستجد في بلاده.

ونشر كاسياس رسالة حينها على حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها: "أود أن أعلن أنني قررت عدم الترشح للانتخابات المقبلة المزمع اجراؤها في الاتحاد".

وبرر بطل العالم لعام 2010 انسحابه بسبب "الوضع الاجتماعي والاقتصادي والصحي الاستثنائي في بلدنا، ما يعني أن الانتخابات تأتي في المرتبة الثانية".

المصدر: وكالات