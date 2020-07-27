الفيفا يحتفي بإنجاز بوفون التاريخي

احتفى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإنجاز الحارس المخضرم، جيانلويجى بوفون، حارس المنتخب الإيطالي، بعد تحقيق فريقه يوفنتوس لقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي، الأحد.

ونشر الحساب الرسمي للفيفا باللغة العربية على "تويتر" صورة لبوفون وهو يقبل كأس "الكالتشيو"، وعلق قائلا على إنجازه: "جيجي بوفون هو أول لاعب إيطالي يفوز 10 مرات بلقب الدوري الإيطالي الممتاز".

جيجي بوفون هو أول لاعب إيطالي يفوز بلقب الدوري الإيطالي الممتاز 🔟 مرات

🇮🇹 sono me italiano 🎵🎶 @gianluigibuffonpic.twitter.com/YmV2zoVcT9 — FIFA.com - عربي (@fifacom_ar) July 26, 2020

Gianluigi Buffon telah berhasil meraih 10 Scudetto!pic.twitter.com/mHcAjqUXub — Goal Indonesia (@GOAL_ID) July 27, 2020

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ونال بوفون لقبه العاشر في الدوري الإيطالي، بعد تتويج فريق يوفنتوس، باللقب الأحد، للمرة الـ36 في تاريخه، بعد فوزه على ضيفه سامبدوريا، 2–0 على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الـ36، من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" المتخصصة بالإحصاء، أن بوفون، أصبح أكثر لاعب تتويجا بلقب الدوري الإيطالي، برصيد 10 ألقاب، متفوقا على زميليه في فريق السيدة العجوز، جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي، برصيد 9 ألقاب.

المصدر: "تويتر"