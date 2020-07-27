 
مباشر

رغم التتويج بلقب الدوري الإيطالي.. رقم سلبي لكريستيانو رونالدو (فيديو)

الرياضة

رغم التتويج بلقب الدوري الإيطالي.. رقم سلبي لكريستيانو رونالدو (فيديو)
Reuters MASSIMO PINCA
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oeek

نجح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع فريقه يوفنتوس بالظفر بلقب بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم مبكرا، الأحد، لكن ركلة الجزاء الضائعة أضاعت عليه العلامة الكاملة.

وحقق فريق "السيدة العجوز" انتصاره على ضيفه سامبدوريا 2-0، ضمن الجولة 36 للدوري، بفضل هدف رونالدو في الدقيقة  الأخيرة من زمن الشوط الأول، بتسديدة رائعة في الزاوية اليمنى.

وجاء الهدف الثاني لليوفي عبر فيديريكو بيرنارديسكي في الدقيقة 67، ليتوج يوفنتوس رسميا بلقب الكالتشيو للموسم التاسع على التوالي.

وأتيحت فرصة ذهبية للنجم البرتغالي لتسجيل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة، لكنه أهدر ضربة جزاء "بغرابة" ارتدت كرته الصاروخية من العارضة.

إقرأ المزيد
شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء
شاهد.. رونالدو يهدر ضربة جزاء "بغرابة" قد تكلفه كثيرا!

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات، فإن ركلة جزاء رونالدو المهدرة، هي الأولى التي يخفق في تسجيلها هذا الموسم بمسابقة الدوري الإيطالي.
وأشارت الشبكة إلى أن رونالدو، سجل قبل مباراة اليوم 12 هدفا من علامة الجزاء، من أصل 12 ركلة جزاء.

واكتفى رونالدو البالغ 35 عاما بهدف وحيد في هذه المباراة، رفع به رصيده إلى 31 هدفا، ليقلص الفارق إلى 3 أهداف بينه وبين متصدر قائمة الهدافين، الإيطالي شيرو إيموبيلي، مهاجم فريق هيلاس فيرونا.

المصدر: Squawka

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا