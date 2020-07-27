مدرب يوفنتوس يكسر رقما قياسيا مع أول دوري في مسيرته

كسر ماوريسيو ساري، مدرب يوفنتوس، رقما قياسيا بتتويجه بأول لقب دوري في مسيرته التدريبية الممتدة منذ عام 1996، عقب الفوز على سامبدوريا 2-0، الأحد، في الجولة الـ36 من الدوري الإيطالي.

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن ساري هو أكبر مدير فني ينجح في الظفر بلقب الدوري في عمر (61 عاما و198 يوما).

وأضافت الشبكة أن "العجوز ساري" كسر الرقم القياسي المسجل باسم نيلس ليدهولم، المدير الفني لميلان وروما السابق، الذي توج باللقب في عمر (60 عاما و219 يوما).

ولم ينجح ساري في التتويج بلقب الدوري من قبل خلال مشواره التدريبي، سواء في إنجلترا مع تشيلسي أو في إيطاليا مع نابولي.

لكن ساري نجح في قيادة الفريق الإنجليزي لرفع كأس الدوري الأوروبي، في الموسم الماضي، إلا أنه فشل في حصد لقب "البريميرليغ".

وتوج يوفنتوس باللقب للمرة التاسعة على التوالي، واللقب 36 في تاريخه، بعد أن أصبح بعيدا عن متناول منافسيه لهذا الموسم.

المصدر: OptaPaolo