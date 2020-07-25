ريال مدريد يضم لاعبين تربطهما علاقة "الأب بالابن"

كشف الجناح البرازيلي الشاب، رودريغو غويس، في محادثة مع متابعيه على موقع "تويتر"، عن بعض الطرائف والعلاقات بين لاعبي ريال مدريد، مثل علاقته بالكرواتي لوكا مودريتش.

وقال رودريغو في تلك المحادثة أن لوكا مودريتش، البالغ من العمر 35 عاما لم يكن يصدق أن والده (رودريغو) يبلغ من العمر أيضا 35 عاما، أي أنه بمثل عمر النجم الكرواتي.

وفي هذا السياق قال الجناح البرازيلي: "تجمعني علاقة جيدة جدا بلوكا مودريتش، هي علاقة أب وابنه، عندما علم (لوكا) أن والدي يبلغ من العمر 35 عاما لم يصدق وقال لي بعدها: حسنا، احترمني لأنني كبير جدا لأكون والدك، ومنذ ذلك الحين وأنا أناديه بأبي، وهو يناديني بابني".

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وكشف رودريغو في حديثه إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الإيطالي الحالي، هو لاعبه المفضل.

وأجاب على سؤال مشاركته للبلجيكي إيدن هازارد في خط هجوم ريال مدريد قائلا: "اللعب بجانب هازارد حلم بالنسبة لي لأنه أحد اللاعبين الذي اقتدي بهم، من الشرف لي اللعب بجانبه".

وانضم رودريغو إلى صفوف ريال مدريد الصيف الماضي، قادما من نادي سانتوس البرازيلي، وشارك هذا الموسم في 19 مباراة بالليغا بإجمالي 1023 دقيقة سجل خلالها هدفين، كما شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا، أحرز خلالها 4 أهداف، صنع هدفين، بالإضافة إلى مشاركته في مباريات أخرى ضمن كأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني ومع الرديف كذلك.

وتوج البرازيلي ببطولتي الدوري وكأس السوبر الإسباني مع ريال مدريد في أول موسم له.

المصدر: وكالات