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زيدان يرفض طلب بيريز برحيل أحد نجوم ريال مدريد

الرياضة

زيدان يرفض طلب بيريز برحيل أحد نجوم ريال مدريد
Globallookpress
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تمسك الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، باستمرار لاعب خط الوسط، إيسكو، خلال منافسات الموسم المقبل، وعدم السماح برحيله إلى أي فريق آخر.

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وأكدت صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، اليوم السبت، أن زيدان رفض طلب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، بشأن رحيل إيسكو، خاصة أنه يعتمد عليه بشكل كبير في المواجهات الحاسمة.

وأبلغ المدرب زيدان مسؤولي ريال مدريد بثقته في تألق إيسكو وعودته إلى مستواه، خاصة أن اللاعب تعرض لإصابات محورية خلال منافسات الموسم الحالي.

يذكر أن إدارة نادي مانشستر سيتي تتابع موقف إيسكو باهتمام كبير، لرغبة بيب غوارديولا (مدرب مانشستر) في التعاقد معه بشكل رسمي لتعويض رحيل مواطنه دافيد سيلفا.

المصدر: وكالات 

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