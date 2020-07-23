محمد صلاح يكشف علاقته بكولومبيا وأساطيره الكرويين المفضلين

تحدث المصري محمد صلاح نجم ليفربول لإذاعة "لا إف إم" الكولومبية، عن علاقته بكولومبيا في ضوء ما يجمعه بوكيل الأعمال الكولومبي رامي عباس، ورأيه في فالكاو ولاعبيه المفضلين وأمور أخرى.

وقال صلاح المتوج رسميا بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم: "وكيلي ومحامي كولومبي، أتيت إلى كولومبيا مرة واحدة، شعبها سعيد وودود، إنهم شبيهون جدا بنا كمصريين، ذكرياتي في كولومبيا هي أن البلد رائع، لقد امتلكنا وقتا نادرا للمشي، كان الجو مذهلا، المرة الوحيدة التي أتيت فيها إلى هنا قضيت وقتا عظيما".

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وفي رده على سؤال حول رأيه بالنجم الكولومبي الشهير، راداميل فالكاو، قال النجم المصري، إنه لاعب ممتاز لا يتوقف عن تسجيل الأهداف وإنه رغم عدم معرفته به إلا أن كل من يعرفه يقول إنه شخص لطيف، من المؤكد أن كولومبيا تمتلك منتخبا قويا خاض الفراعنة ضده لقاء وديا قويا في كولومبيا قبل كأس العالم 2018.

وعن قدوته في الطفولة بين لاعبي كرة القدم، قال صلاح: "لقد أتيت من مصر وهذا أمر صعب، العديد من اللاعبين الرائعين موجودون في كولومبيا والبرازيل وفرنسا وفي كل مكان ويملكون تاريخا كبيرا، بالنسبة لي لطالما أعجبت بتوتي وزيدان ورونالدو".

المصدر: "آس"