شاهد.. مكة تساعد والدها محمد صلاح في تمريناته الرياضية المنزلية

شارك نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، محمد صلاح، جمهوره ومتابعيه بمجموعة فيديوهات وصور أثناء أدائه التمرينات الرياضية في المنزل.

وتظهر مكة ابنة صلاح وبطلة هذه اللقطات المصورة، التي نشرها والدها عبر حسابه الشخصي في موقع "إنستغرام"، وهي تساعده في تمريناته بعمليات تدليك لقدمه.

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وسطر "الفرعون" محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، اسمه بأحرف من ذهب في التاريخ، كأول لاعب مصري يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ".

وتسلم "الفرعون" محمد صلاح وزملاؤه في فريق ليفربول الميداليات الذهبية وكأس بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب مباراته أمام ضيفه تشيلسي (5-3)، مساء الأربعاء الماضي، وذلك ضمن الجولة 37 من "البريمير ليغ".

وأحرز محمد صلاح 19 هدفا لفريقه، في الموسم الحالي للدوري، ويحتل المركز الرابع في قائمة الهدافين، بفارق 4 أهداف عن المتصدر جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، وذلك قبل جولة من نهاية الموسم.

المصدر: وكالات