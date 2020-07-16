بالفيديو.. مقاتلة روسية تنهي نزالها بكسر مؤلم لذراع منافستها

فازت المقاتلة الروسية ليانا جوجوا، على الرومانية ديانا بيلبيتا في الليلة الثانية لعروض قتال UFC Fight Night on ESPN في جزيرة "القتال" جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجحت ليانا جوجوا التي تمثل نادي "أخمات" الرياضي للفنون القتالية المختلطة MMA في حسم المواجهة ضد المقاتلة الملقب بـ"الأميرة المحاربة" في مباراة بوزن الذبابة للسيدات بحركة إخضاع "أرم بار" في الدقيقة الثانية و 43 ثانية من الجولة الأولى.

وقبل أن ينهي حكم النزال المواجهة تسببت الروسية بكسر يد منافستها أثناء محاولة التثبيت.

بذلك حققت جوجوا فوزها الأول في عروض UFC الترويجية، حيث تلقت هزيمتها الأولى أمام الكندية سارة موراس.

وخاضت جوجوا البالغة من العمر 25 عاما 11 نزالا، في مسيرتها الاحترافية حتى الآن، حققت خلالها ثمانية انتصارات مقابل 3 هزائم.

وتعد جوجوا ثالث مقاتلة روسية توقع مع (UFC) أشهر منظمات الفنون القتالية المختلطة، بعد كل من ألكسندرا ألبو ويانا كونيتسكايا.

المصدر: RT