شاهد.. المقاتل الروسي يطبق الخناق على خصمه في جزيرة "القتال"

فاز المقاتل الروسي حمزات شيماييف على الويلزي جون فيليبس في الليلة الثانية لعروض قتال UFC Fight Night on ESPN في جزيرة "القتال" جزيرة ياس بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

ونجح شيماييف البالغ 26 عاما في الفوز على فيليبس في مباراة الوزن المتوسط بحركة إخضاع D’Arce choke في الدقيقة الأولى و12 ثانية من الجولة الثانية، بعد أن أطبق شيمايف خنقا على منافسه.

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ولم يذق شيماييف طعم الهزيمة حتى الآن في مسيرته الاحترافية، ويعتبر هذا الفوز السابع له في مشواره والأول ضمن عروض منظمة UFC، فيما تلقى فيليبس هزيمته العاشرة مقابل 21 فوزا.

المصدر: RT