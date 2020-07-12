شاهد.. فريق يسجل هدفا بعد 8 دقائق و11 ثانية من الاحتفاظ بالكرة 

حقق نادي أتلانتا رقما مميزا خلال مباراته أمام مضيفه يوفنتوس (2-2) أمس السبت، وذلك في قمة منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبدأ لاعبو أتالانتا المواجهة بقوة، وتقدموا بهدف مبكر سجله المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا، في الدقيقة 16 من بداية اللقاء، وذلك بعد 8 دقائق و11 ثانية من الاحتفاظ بالكرة.

Gli 8 minuti e 11 secondi del primo tempo in cui l'Atalanta non fa toccare palla alla Juventus nella metà campo avversaria e va a segnare lo 0-1, ma con il commento musicale che Gioacchino Rossini dedicò a un connazionale di Remo Freuler. pic.twitter.com/L7ROjCCXZz — Giuseppe Pastore (@gippu1) July 12, 2020

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وقدم فريق أتالانتا أداء رائعا أمام يوفنتوس وكان قريبا من الفوز، حيث تقدم مرتين خلال المباراة، ولكن الحظ لم يحالفه فقد احتسب حكم اللقاء ركلتي جزاء ضده، ترجمهما النجم البرتغالي كريستيانو إلى هدفي التعادل "للسيدة العجوز"، هدف التعادل الثاني جاء في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

وتعادل أتالانتا لأول مرة بعد 9 انتصارات متتالية، ورفع رصيده إلى 67 نقطة، وتقدم للمركز الثالث في الدوري، متجاوزا بفارق نقطتين إنتر ميلان، الذي يستضيف فريق تورينو، غدا الاثنين.

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يذكر أن أتالانتا لا يزال يواصل مغامراته في دوري أبطال أوروبا أيضا "التشامبيونز ليغ"، وسيكون على موعد مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي للبطولة، في أغسطس المقبل.

المصدر: وكالات