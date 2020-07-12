أتلانتا يعادل رقما صمد 68 عاما في الدوري الإيطالي

نجح نادي أتلانتا خلال مباراته أمام مضيفه يوفنتوس (2-2) أمس السبت ضمن قمة منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي، في معادلة رقم تاريخي ظل صامدا منذ موسم الدوري (1951-1952).

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وسجل المهاجم الكولومبي دوفان زاباتا الهدف الأول لأتالانتا، في الدقيقة 16 من بداية اللقاء، ليرفع رصيده إلى 15 هدفا، ويصبح اللاعب الثالث في فريقه ينجح في تسجيل 15 هدفا على الأقل في الموسم الحالي "للكالتشيو"، بعد زميليه الكولومبي لويس مورييل (17 هدفا)، والسلوفيني جوسيب إيلتشيتش (15 هدفا) حتى الآن.

وأصبح فريق أتلانتا أول فريق يتمكن 3 من لاعبيه من تخطي حاجز الـ 15 هدفا، في موسم واحد من الدوري الإيطالي، ليعادل الرقم التاريخي المسجل باسم نادي يوفنتوس منذ 68 عاما، وتحديدا في الموسم (1951-1952).

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ونجح 3 لاعبين من يوفنتوس في تسجيل 15 هدفا أو أكثر، خلال موسم (1951-1952)، وكانت تلك المرة الأولى التي ينجح فيها أحد الأندية في تحقيق مثل هذا الإنجاز، حيث حصد الدنماركي جون هانسن لقب هداف الدوري الإيطالي برصيد 30 هدفا، فيما استطاع غامبييرو بونيبيرتي تسجيل 19 هدفا، ونجح إرميس موتشينللي في إحراز 17 هدفا.

أما على مستوى الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، فقد كان آخر فريق يحقق هذا الإنجاز هو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال الموسم (2018-2019)، من خلال الثلاثي، البرازيلي نيمار دا سيلفا، والمهاجم الشاب كيليان مبابي، والمهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني.

المصدر: وكالات