رونالدو يتفوق على جميع نجوم الدوريات الكبرى في 2020

كشف نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، أن نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو يتفوق بعدد الأهداف المسجلة خلال عام 2020 الجاري، على جميع لاعبي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وقال يوفنتوس عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر"، إن الدون رونالدو وصل إلى هدفه رقم 18 في عام 2020 الجاري، متفوقا بفارق ثلاثة أهداف على أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، حتى الآن.

1️⃣7️⃣ - 1️⃣8️⃣ @cristiano ha segnato stasera i gol numero 17 e 18 del 2020, tre in più di ogni altro giocatore nei cinque maggiori campionati europei 😱 pic.twitter.com/bF00doYYx0 — JuventusFC (@juventusfc) July 11, 2020

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وأحرز رونالدو هدفين لفريق "السيدة العجوز" لينقذه من الهزيمة أمام ضيفه أتالانتا (2-2) في اللقاء الذي جمعهما أمس السبت، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

بدورها، ذكرت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية، أن النجم البرتغالي يحتاج إلى ثلاثة أهداف لدخول تاريخ يوفنتوس، ومعادلة لاعبه السبق رقم فيليتشي بوريل، الذي سجل 31 هدفا بالدوري في موسم واحد مع البيانكونيري عام 1934.

وأضافت أنه يتبقى للدون 6 أهداف للحاق بالبولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونخ، الذي أحرز 34 هدفا هذا الموسم، ويتصدر السباق على جائزة "الحذاء الذهبي".

أما شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فذكرت أنه للمرة الثالثة في تاريخ الدوري الإيطالي، ينجح لاعبان، وهما كريستيانو رونالدو ومهاجم لاتسيو، شيرو إيموبيلي، متصدر قائمة هدافي الدوري برصيد 29 هدفا، في تسجيل 28 هدفا على الأقل في أول 32 مباراة بـ"الكاتشيو"، بعد نيرس ونوردال في الموسم (1950ـ 1951)، وألتافيني وأنجليلو خلال الموسم (1958ـ 1959).

المصدر: وكالات