سخرية وجدل كبير بعد هدفي رونالدو من ركلتي جزاء (فيديو)

صب المدير الفني لفريق أتلانتا، جان غاسبريني، جام غضبه على اللوائح التحكيمية للدوري الإيطالي، بعد تعادل فريقه أمام مضيفه يوفنتوس (2-2) أمس السبت، ضمن الجولة 32 للدوري.

واحتسب حكم المباراة ركلتي جزاء ضد أتلانتا ترجمهما النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى هدفين لفريقه يوفنتوس، وأنقذه بذلك من الهزيمة.

GOAAAAAAL CRISTIANO RONALDO. THE GREATEST PENALTY TAKE TO EVER WALK ON THIS EARTHpic.twitter.com/ptp8URK8l0 — dex (@edenfutbol) July 11, 2020

De manier waarop Juventus aan zijn penalty's kwam tegen Atalanta, zorgt voor frustratie bij Atalanta-trainer Gasperini. 'Dit zijn nou eenmaal de regels, maar het zijn vooral de regels in Italië.' https://t.co/fxpIWEWEHD — VI_nl (@VI_nl) July 12, 2020

وقال غاسبريني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي إيطاليا" اليوم الأحد: "هذه هي لوائح الدوري الإيطالي، لمستا اليد من لاعبي أتلانتا، مارتن دي رون في الكرة الأولى، ثم لويس موريل في اللعبة الثانية، غير متعمدتين، لكن لم يكن أمام الحكم سوى احتساب ركلتي جزاء، ماذا يفعل اللاعبون، هل نقطع أذرعهم قبل خوضنا للمباريات؟!".

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وطالب غاسبريني، بتغيير اللوائح الخاصة باحتساب ركلات الجزاء في الدوري الإيطالي، مؤكداً أن فريقه عانى منها كثيرا خلال الموسم الجاري.

وتابع غاسبريني: "أشكر اللاعبين، قدمنا مباراة جيدة جدا أمام حامل اللقب والمتصدر، وأنا حزين لأننا لم نحصد النقاط الثلاث، ولكن حتى لو نجحنا في الفوز وقلصنا الفارق إلى 6 نقاط، لن نفوز بالدوري، لأن لقب الكالتشيو لا يمكن أن يفلت من يوفنتوس".

وأضاف: "المباراة كانت خير إعداد لنا لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي القوية في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، حيث نواصل المغامرة في البطولة القارية، وطموحنا كبير في أن نترك اسمنا على كل شفاه عشاق البطولة".

ويحتل أتلانتا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 67 نقطة، حتى الآن، وتفصله نقطة واحدة فقط عن صاحب المركز الثاني لاتسيو، و9 نقاط عن يوفنتوس متصدر الدوري.

المصدر: "As"