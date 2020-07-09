تحديد موعد سحب قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

بعد مضي أربعة أشهر على توقف دوري أبطال أوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، تتجه الأنظار غدا الجمعة، إلى مدينة نيون السويسرية، حيث تسحب قرعة الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، أن القرعة، ستسحب غدا الجمعة، في الساعة الثانية عشرة ظهرا، حسب التوقيت السويسري (غرينيتش +2).

وضمنت أندية أتلانتا الإيطالي، ولايبزيغ الألماني، وأتلتيكو مدريد الإسباني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، التأهل إلى ربع النهائي، فيما تبقى أربع مباريات في إياب ثمن النهائي: يوفنتوس الإيطالي وليون الفرنسي (0-1 ذهابا)، برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي (1-1)، مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني (2-1)، وبايرن ميونيخ الألماني وتشيلسي الإنجليزي (3-0).

ولم يحدد الاتحاد القاري بعد ما إذا كانت مباريات الإياب المتبقية من الدور ثمن النهائي ستقام في ملاعب الأندية المعنية، لكنه بدا منفتحا على فكرة نقلها إلى البرتغال لتقام في المدينتين الشماليتين بورتو وغيمارايش.

وتستكمل مباريات الدور ثمن النهائي في السابع والثامن من شهر أغسطس المقبل، على أن يقام الدور ربع النهائي بين 12 و15 منه، في لشبونة البرتغالية من مباراة واحدة بدلا من مباراتي ذهاب وإياب.

المصدر: وكالات