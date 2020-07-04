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تشييع جثمان والد حبيب نورمحمدوف في داغستان (فيديو)

الرياضة

تشييع جثمان والد حبيب نورمحمدوف في داغستان (فيديو)
Globallookpress Komsomolskaya Pravda
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حرص رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، على حضور تشييع جثمان عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الذي توفي الجمعة.

ودفن عبد المناف نورمحمدوف في قرية كيروفول بجمهورية داغستان الروسية، وفقا لوكالة "تاس". 
ووصل رئيس جمهورية الشيشان، برفقة أعضاء من الحكومة، إلى كيروفول للتعبير عن تعازيهم لعائلة الفقيد.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة ، توفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد، قبل أن ينقل جثمانه بالطائرة إلى محج قلعة، ومن ثم نُقل إلى القرية التي يعيش فيها المدرب الراحل.

واقتصر العزاء على أقارب العائلة وعدد من الأصدقاء المقربين.

وكان أقارب نورمحمدوف وجهوا نداء إلى الناس والمحبين بعدم الحضور إلى القرية في داغستان من أجل العزاء، وطلبوا أن تتم التعزية لمن يرغب عبر الهاتف خوفا من خطر عدوى فيروس "كوفيد-19".

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ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: وكالة "تاس"الروسية

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