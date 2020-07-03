 
مباشر
عاجل
قوات التحالف تدمر 4 طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المملكة

وفاة والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة متأثرا بكورونا

الرياضة

وفاة والد المقاتل الروسي حبيب نورمحمدوف بطل منظمة
AFP KIRILL KUDRYAVTSEV
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/o8d1

نعى رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، عبد المناف نورمحمدوف والد المقاتل الروسي حبيب بطل منظمة UFC للفنون القتالية المختلطة، الذي توفي الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وكتب قديروف عبر قناته في "تليغرام" الخاصة به: "وصلتنا أخبار حزينة، أيها الأصدقاء، إن عبد المناف نورمحمدوف غادر هذا العالم، أقدم تعازي الخالصة، وتعازي الشعب الشيشاني بأسره لعائلة نور محمدوف! لقد تركنا، وترك وراءه اسما طيبا وأنشأ جيلا جديرا".

إقرأ المزيد
مدير أعمال حبيب يكشف أجر البطل الروسي مقابل حديثه في المنتديات
مدير أعمال حبيب يكشف أجر البطل الروسي مقابل حديثه في المنتديات

يذكر أن عبد المناف البالغ 57 عاما دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

ودخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالة "تاس" الروسية

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا