بوتين يعزّي حبيب نورمحمدوف في والده

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل بحبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وعزاه في والده الذي وافته المنية اليوم.

Путин выразил свои соболезнования бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову в связи с утратой его отца, тренера Абдулманапа Нурмагомедова.



Нурмагомедов-старший скончался в столичном госпитале на 58 году жизни в результате кровоизлияния в мозг. Он перенес коронавирус, инфаркт и инсульт. pic.twitter.com/L5wzH5FJwP — ВЕСТИ (@vesti_news) July 3, 2020

وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية اليوم الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.

Президент В.В.Путин позвонил чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову и выразил глубокие соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова pic.twitter.com/Lm2SScKfiy — Громов Сергей (@sohi1962) July 3, 2020

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يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.

وأدخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.

المصدر: تاس