شاهد.. كلوب يشعل حفلة "النصر" برقصة رائعة وسط هتافات لاعبي ليفربول

أدهش الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، لاعبي "الريدز" برقصة رائعة، في الاحتفال باحراز الفريق لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لأول مرة منذ عام 1990.

وقدم كلوب، البالغ من العمر 53 عاما، رقصة رائعة على إيقاع الموسيقى الصاخبة، ووسط هتافات لاعبي "الريدز".

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وحُسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول بعد فوز تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من "البريمير ليغ".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.

يورغن كلوب يحفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز

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وأصبح يورغن كلوب أول مدرب ألماني في التاريخ يفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، منذ انطلاق المسابقة قبل 131 عاما.

وقاد يورغن كلوب "الريدز" إلى حصد لقب بطل الدوري الإنجليزي لأول مرة في تاريخه بمسماه الجديد "البريمير ليغ"، واللقب الأول منذ عام 1990، والتاسع عشر في تاريخه.

وحقق "الريدز" تحت قياد ة كلوب 28 انتصارا في 31 مباراة، خاضها حتى الآن، ضمن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مقابل تعادلين، وهزيمة واحدة.

وسجل ليفربول تحت قيادة كلوب في الدوري هذا الموسم 70 هدفا، بينما تلقت شباكه 21 هدفا.

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وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

كما قاد كلوب، الذي تولى مهمة تدريب ليفربول عام 2015، الفريق الإنجليزي إلى الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 2019، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

المصدر: وكالات