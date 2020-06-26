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"البلدوزر": ألف مبروك يا أبو مكة

الرياضة

Globallookpress
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هنأ ‏لاعب الأهلي والمنتخب المصري السابق، مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين حاليا، مواطنه محمد صلاح، نجم ليفربول، على الفوز بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونشر مجدي عبد الغني "البلدوزر" عبر صفحة الرسمية على موقع "تويتر" صورة تجمعه بمحمد صلاح، معلقا عليها: "ألف ألف مبروك يا أبو مكة، على اللقب الغالي، ربنا يحققلك كل أحلامك 😍❤".

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وحُسم لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لصالح ليفربول بعد فوز تشيلسي على ضيفه مانشستر سيتي (2-1)، في المباراة التي جمعتهما أمس الخميس على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن، وذلك ضمن منافسات الجولة 31 من "البريمير ليغ".

وتوقف رصيد مانشستر سيتي عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.

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وبات صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت منذ 131 عاما، وثاني لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، بعد الجزائري رياض محرز برفقة فريق ليستر سيتي في عام 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الماضي.

المصدر: RT 

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