ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لأول مرة منذ 30 عاما!

أهدى فريق تشيلسي لقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، لفريق ليفربول، إثر فوزه على ضيفه مانشستر سيتي (2-1) في اللقاء الذي جمعهما اليوم الخميس، ضمن الجولة 31 "للبريمير ليغ".

ويدين فريق ليفربول بالفضل في حسم اللقب لصالحه اليوم، وتشيلسي بالفضل في انتصاره للاعبين، الأمريكي كريستيان بوليسيتش، والبرازيلي ويليان، اللذين أحرزا هدفي "البلوز"، في الدقيقتين (36، و78 من ضربة جزاء) على الترتيب.

Captain America strikes again 🇺🇸 ⚡️



Christian Pulisic with an unbelievable solo effort + shot to give Chelsea (+320 ML) the early lead over Man City.pic.twitter.com/Ikvw9ZEhMg — The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 25, 2020

🇧🇷 WILLIAN 🇧🇷



Chelsea (+320) retakes the lead in the penalty kick. What class 👏



Liverpool is that much closer to a Premier League title 🏆 pic.twitter.com/TGkdSqNMjp — The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 25, 2020

بينما سجل اللاعب البلجيكي هدف السيتي الوحيد، في الدقيقة 55، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، وضع الكرة في المقص الأيسر، ولكن ذلك لم يكن كافيا لتجنب الهزيمة.

وأكمل السيتي اللقاء بعشرة لاعبين، بعد طرد لاعبه البرازيلي فرناندينهو، الذي تسبب في ضربة الجزاء بصد الكرة بيده ومنعها من دخول المرمى، في الدقيقة 77 من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" في العاصمة لندن.

Kevin De Bruyne is a free kick wizard 🧙‍♂️✨



He gets Man City (-130) level with Chelsea on this incredible shot ⤵️pic.twitter.com/GA46s5xz2e — The Action Network (@ActionNetworkHQ) June 25, 2020

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وتوقف رصيد مانشستر سيتي بعد هذه الهزيمة عند 63 نقطة، وفَقَدَ رسميا لقب بطل "البريمير ليغ" لصالح ليفربول مبكرا، قبل سبع جولات من نهاية الدوري، بعد أن أصبح "الريدز" المتربع على عرش صدارة الدوري برصيد 86 نقطة، بعيدا عن متناوله بفارق 23 نقطة.

وتوج ليفربول بلقبه التاسع عشر في تاريخه، والأول منذ 30 عاما و58 يوما، ليقلص الفارق إلى لقب واحد فقط بينه وبين مانشستر يونايتد "الشياطين الحمر" صاحب الرقم في عدد مرات الفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ويليهما أرسنال في المرتبة الثالثة برصيد 13 لقبا.

المصدر: RT