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صلاح يتلقى تهنئة خاصة بصفته أول مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز

الرياضة

صلاح يتلقى تهنئة خاصة بصفته أول مصري يفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز
Reuters
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تلقى النجم محمد صلاح مهاجم ليفربول، رسالة تهنئة خاصة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بتتويجه مع "الريدز" بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، إذ يعد أول مصري يحقق هذا الإنجاز التاريخي.

وكتب الحساب الرسمي لـ"فيفا" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة: "مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد، أول لاعب مصري يفوز بلقب البريمر ليغ".

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وبات صلاح أول لاعب مصري يتوج بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، على مدار تاريخ المسابقة التي انطلقت منذ 131 عاما، وثاني لاعب عربي يحقق هذا الإنجاز، بعد الجزائري رياض محرز برفقة فريق ليستر سيتي في عام 2016، ومانشستر سيتي في الموسم الفائت.

يذكر أن محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، انضم إلى صفوف نادي ليفربول صيف عام 2017، قادما من روما الإيطالي.

المصدر: وكالات 

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