شاهد.. يوفنتوس يعبر محطة بولونيا بنجاح

أنجز فريق يوفنتوس مهمته أمام مضيفه بولونيا بفوزه عليه بهدفين من دون رد في عقر داره، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز هدفي "اليوفي" كل من النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني باولو ديبالا، في الدقيقتين (23 من ضربة جزاء، و36) من زمن الشوط الأول للقاء.

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ورفع يوفنتوس رصيده بعد هذا الفوز إلى 66 نقطة، مبتعدا في صدارة الدوري بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، الذي يحل ضيفا على أتالانتا يوم الأربعاء المقبل.

في المقابل، توقف رصيد بولونيا عند 34 نقطة، ويشغل المركز العاشر على سلم ترتيب "الكالتشيو".

المصدر: RT