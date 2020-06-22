شاهد.. رونالدو يستعيد توازنه بعد إهداره ضربة جزاء في كأس إيطاليا
Globallookpress
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سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف التقدم لفريقه يوفنتوس على مضيفه بولونيا في المباراة بينهما اليوم الاثنين، وذلك ضمن الجولة 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وافتتح رونالدو التسجيل "للبيانكونيري" في الدقيقة 23 من ضربة جزاء، ليستعيد توازنه بعد إهداره ركلة جزاء أمام ضيفه ميلان، في لقاء الإياب بينهما ضمن الدور قبل النهائي لكأس إيطاليا، يوم الجمعة 12 يونيو الجاري، على ملعب "أليانز ستاديوم" بمدينة تورينو.
المصدر: RT