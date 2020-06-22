رونالدو يوجه رسالة مهمة قبل مواجهة بولونيا مساء اليوم

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة مهمة قبل مواجهة بولونيا، مساء اليوم الاثنين، في أول مباراة ليوفنتوس بعد استئناف الدوري، وعقب الهزيمة في نهائي كأس إيطاليا أمام نابولي.

ونشر رونالدو صورة خلال تدريبات يوفنتوس، عبر صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وعلق عليها قائلا: "لا تستسلم أبدا، ركز دائما على الهدف التالي، معا جميعا".

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وتأتي هذه الرسالة التحفيزية، بعد هزيمة يوفنتوس أمام نابولي بركلات الترجيح (2-4)، في نهائي كأس إيطاليا لكرة القدم، يوم الأربعاء الماضي، على ملعب الأولمبيكو.

ويتصدر يوفنتوس قائمة الدوري، برصيد 63 نقطة، بعد منافسات الجولة 26 "للكالتشيو"، متقدما بفارق نقطة واحدة فقط على أقرب ملاحقيه ومنافسيه على "الاسكوديتو" هذا الموسم، وصيفه لاتسيو، الذي يحل ضيفا على أتالانتا، يوم الأربعاء المقبل.

بينما يشغل بولونيا المرتبة العاشرة على سلم ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة.

المصدر: وكالات